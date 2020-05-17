Fenerbahçe Beko'nun başantnörü Zeljko Obradovic, corona virüs salgını nedeniyle ülkesinde bulunurken doğduğu şehir Cacak'ta kendi adını taşıyan 'Zoc Cafe'nin açılışına katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kontrat görüşmeleri hakkındaki, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalkmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamaları sonrası Obradovic'e de kontrat durumuna ilişkin bir soru yöneltildi.

Açılışta konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Obradovic, "Bu zamanları arkadaşlarıma ayırıyorum. Onlarla iyi vakit geçirmek istiyorum. Sizlerle tekrar planlarım hakkında konuşacağım ama şu an burada arkadaşlarımla olduğum için çok mutluyum" dedi.