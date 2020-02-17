Fenerbahçe’de Obradovic’ten 500. maçında 11. kupa

Fenerbahçe’yle 7. yılını geçiren ve ekibin başında 500. maçına çıkan Zeljko Obradovic, bu süreçte 11. kupa zaferine uzandı.

Sırp başantrenör yönetiminde 378. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, Obradovic ile daha önce 1 Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Avrupa basketbolunun efsane coachu, 28 yıllık uzun kariyerinde ise toplamda 42. kupasını kazandı.

‘Maçı kazanmak kolay olmadı’

Fenerbahçe coachu Obradovic: “Çok zor bir maçtı, tıpkı beklediğimiz gibi. Darüşşafaka‘yı tebrik etmek istiyorum. 3 tane nefis maç oynadılar. Son saniyelerde maçı kazanmayı başardık. Çok sıkıydılar ve harika savunma yaptılar. Maçı kazanmak hiç kolay olmadı. Çok fazla maç yapıyoruz ve ben de kulüpteki 500. maçıma çıktım. Oyuncularıma, başkanım Ali Koç’a, Semih Özsoy’a ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum.”