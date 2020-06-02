Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da önümüzdeki sezonun planlanması taraftarlarca büyük merak içinde takip edilmekte.

Ödemelerde yaşanan aksamalar ve nihai sonuca ulaşmamış durumdaki Zeljko Obradovic'in kontrat meselesi, şubenin üzerindeki yüzü tam anlamıyla artırmış durumda.

Oyunculardan Kostas Sloukas'ın takımdan ayrılmak istediği dile getirilirken Olimpia Milano'nun da Datome'ye cezbedici bir teklif sunduğu aktarılıyor.

Oyuncuların tutumu adına ise 15 Haziran öne çıkarılıyor çünkü Fenerbahçe ile Obradovic arasındaki görüşmelerin son tarihi olarak gösterilmekte.

Sky Sport'un haberine göre henüz karar vermemiş olan Obradovic, 15 Haziran'da kararını yönetime iletecek. Eğer yönetimden rekabetçi bir takım için garanti alamazsa Fenerbahçe'ye veda edecek Obradovic'in yanı sıra Datome'nin de o durumda takımdan ayrılarak Milano'ya gidebileceği belirtildi.