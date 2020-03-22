Yıllardır Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşıyan, EuroLeague kupasını ülkemize ilk Fenerbahçe ile getiren başarısının yanı sıra gösterdiği karakterle de ülkemizde adını sıkça hatırlatan Zeljko Obradovic, hakkında Sırbistan basını flaş bir iddiaya imza attı.

Obradovic'in, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı ve takımın başına yeni sezonda Sarunas Jasikevicius'un getirilmeyi planlandığı yazıldı. Sırp basınının iddiasına göre Obradovic, ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'den gelen iki teklifi de reddetti. Başarılı koçun sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'ye 5 kez Euroleague'de Final-Four oynatan deneyimli başantrenör, 1 kez daha şampiyonluk sevinci yaşattı. Obra'nın yerine geçecek ismin da tanıdık bir koç olduğu aktarıldı.

Sırp basını, daha önce Fenerbahçe Beko forması giyen ve şu an Zalgris Kaunas'ın başında olan Sarunas Jasikevicius'un sarı-lacivertli takımı çalıştıracağını iddia etti. Litvanyalı başantrenörü Fenerbahçe'nin yanı Panathinaikos ve Barcelona'nın da istediği vurgulandı.