Fenerbahçe , Süper Lig'de zirve yarışında kaybettiği avantajı yeniden ele geçirmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. İkinci yarıda hata yapmamak isteyen Sarı-Lacivertliler, kadrosundaki bazı isimlerin yerlerini daha ideal şekilde doldurmayı planlıyor.

DORTMUND FERDİ'DEN VAZGEÇTİ

Sarı-Siyahlılar, Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Ancak Alman basını, Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamadığını yazdı. Sağ bek Meunier’in sakatlanması sonrası da Dortmund yerini doldurmak için hemen kolları sıvadı.

Alman devi, Union Berlin forması giyen Julian Ryerson’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Norveçli oyuncu için 5 milyon Euro ödeyecek olan Dortmund, en azından sezon sonuna kadar Ferdi’yi radarından çıkardı.





PALACE'TAN SAMUEL'E 10 MİLYON POUND

İngiliz basınında son dönemde Bright Osayi-Samuel ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Eski takımı QPR’nin Nijeryalı oyuncuyu istediği öne sürülmüştü. Son iddia ise Premier Lig ekibi Crystal Palace’ın devreye girdiği yönünde.

Palace’ın, Samuel için 10 milyon Pound’u (230 milyon TL) gözden çıkardığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin menajerler aracılığıyla ilgisini Fenerbahçe’ye ilettiği ve yanıt beklediği belirtildi.





MIHA ZAJC GÖZDEN ÇIKARILDI

Sloven orta saha oyuncusu için Galatasaray derbisi son şans oldu. Jesus’un fazla oynatmadığı Zajc, derbide yaptığı kritik top kayıplarıyla kötü performans sergiledi.

Galatasaray’ın ikinci golünden önce de hatayı yapan isim oldu. Gaziantep maçında kadroya alınmayan 28 yaşındaki futbolcu ikinci yarı planlamasında yer almıyor. Zajc’ın menaceri, İtalya’da yoğun bir şekilde kulüp arayışlarını sürdürüyor.





JORGE JESUS ONDAN ÜMİDİ KESTİ

Jesus, ısrarla aldırdığı Gustavo Henrique’den ümidi kesti. Yönetim, Brezilyalı’nın kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Boşnak basınında çıkan iddialara göre ise Sarı-Lacivertliler, 1.91 m.’lik Dennis Hadzikadunic’in peşinde.

Sarı-Lacivertliler, savunma hattını Samet Akaydın ile takviye etti. Ancak Gustavo Henrique de gözden çıkartıldı. Jorge Jesus, sezon başında ısrarla istediği eski öğrencisinin performansından umudunu kesti.

AYRILIK İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sambacı, Gaziantep’e götürülse de maç kadrosuna alınmadı. Yönetim, kiralık olarak transfer edilen 29 yaşındaki stoperle yolları ayırmak istiyor. Bunun için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

GUSTAVO GİDERSE YERİNE HADZİKADUNİC

Eğer Gustavo gönderilirse, savunmaya bir takviye daha gelebilir. Bosna Hersek basınına göre imza attırılmak istenen isim de belli: Dennis Hadzikadunic... 24 yaşındaki stoperin bonservisi Rostov’da ancak son olarak Malmö’ye kiralanmıştı. Boşnak oyuncunun menajeri Walid Faour, kısa sürede yeni takıma imza atacaklarını duyurdu.

Menajeri Feyenoord'u da duyurdu

Faour, “Feyenoord, Dennis ile ilgilenen ekiplerden biri. Ancak yarışta sadece onlar yok. Oyuncuyu isteyen çok iyi kulüpler var. Yakında transferini duyacaksınız” ifadelerini kullandı. Feyenoord’un dışında Fenerbahçe’nin, 1.91 m.’lik savunmacıyı çok istediği öne sürüldü.

Comolli de peşinde

Hadzikadunic’in peşindeki diğer takımların ise Almanya’dan Schalke ve başkanlığını Damien Comolli’nin yaptığı Fransız ekibi Toulouse olduğu kaydedildi.