Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül’ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11’de şans bulurken, Tisserand’ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil’in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de şans buldu.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI İÇİN TIKLAYIN