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Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Serdar Aziz 11'e döndü

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında Gökhan Gönül’ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11’de şans bulurken, Tisserand’ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Serdar Aziz 11'e döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül’ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11’de şans bulurken, Tisserand’ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı.

Son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosuna alınmayan Mesut Özil’in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11’de şans buldu.

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