Portekizli yıldız, 2015- 16 sezonunda Fenerbahçe formasını giymiş ve ardından 8 milyon Euro’ya Valencia’ya transfer olmuştu. Son olarak ABD’de Orlando City forması giyen 35 yaşındaki yıldız, 1 Ocak’ta boşa çıkacak. Son dönemde adı Sarı-Lacivertliler ile anılan tecrübeli oyuncu için Rizespor maçının sonrasında stat dışında tezahüratlar yapıldı. Basın mensuplarına demeç veren futbloseverler, “Nani, Mesut Özil ile birlikte çok iyi oynar” şeklinde yorumda bulundu.
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