Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, normal sezonun son haftasında Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin zorlu karşılaşma öncesi önemli eksikleri bulunurken Fransız yıldızı Nando De Colo'nun da durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'den dün yapılan açıklamada Barcelona karşısında sakatlanan Jan Vesely ve bireysel çalışmalarını sürdüren Edgaras Ulanovas'ın Real Madrid karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Fenerbahçe'de durumu merak edilen isim ise Fransız yıldız Nando De Colo... Barcelona mücadelesinde sakatlanan bir diğer isim olan Nando De Colo'nun antrenmanlara başladığı ve durumuna maç gününde karar vereceği aktarıldı.