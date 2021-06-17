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Fenerbahçe'de Nabil Dirar’a kulüp aranıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 sezonu sonunda bitecek olan Dirar, sorun olmaya devam ediyor. Faslı kanat oyuncusu, yeni sezonu Sarı-Lacivertli forma ile tamamlamak istiyor. Yönetim ise Dirar’ı bonservisi ile de göndermeye çalışıyor.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar’a kulüp aranıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 sezonu sonunda bitecek olan Dirar, sorun olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon ekibi Brügge’de kiralık olarak yer alan, ancak sezon boyunca forma şansı bulamayan Faslı kanat oyuncusu, yeni sezonu Sarı-Lacivertli forma ile tamamlamak istiyor.

Yönetim ise Dirar’ı bonservisi ile de göndermeye çalışıyor. Dirar kararı yeni teknik adama bırakılmayacak.


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