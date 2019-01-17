Sarı-Lacivertliler, devre arası kampında sıkı bir şekilde çalıştı. Ersun Yanal, öğrencilerine yoğun bir kondisyon yüklemesi yaptı. Yanal’ın bu çalışmaları tabii ki boşa değildi. Fenerbahçe ikinci yarıya sıkışık bir fikstürle başlayacak. Bu akşam Ümraniyespor karşısına çıkacak olan Kanarya, 16 günde tam 5 maç oynayacak. Pazartesi ligde Bursaspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, perşembe ise Ümraniye ile rövanşa çıkacak. Ardından yine ligde Yeni Malatya ve Göztepe sınavları var.

Sonrası da kritik

Ersun Yanal, yapılacak iyi başlangıcın sezonun geri kalanı için belirleyici olacağını düşünüyor. 5 maçlık bu ilk dönem geride kaldıktan sonra da rahat bir nefes alamayacaklar! Ligde 18, 19 ve 20. hafta programları açıklandı.

Ersun Yanal ve öğrencileri sonrasında tarihleri açıklanmayan Kayseri (d), Konyaspor ve Beşiktaş (d) maçlarına çıkacak. Kayseri deplasmanı sonrası ve dış sahadaki Beşiktaş maçı öncesi Avrupa Ligi’nde Zenit ile 2 maça çıkacak olan Kanarya turu geçmesi halinde ise bu süreçte Türkiye Kupası çeyrek final mücadelelerini de oynayacak. Kupa maçları Kayseri öncesi, Beşiktaş sonrası yapılacak.

Yusuf Dursun