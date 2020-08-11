Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken Vedat Muriç'in durumu da merak ediliyor. Lazio'nun istediği Kosovalı yıldız için İtalyan ekibiyle anlaşılması durumunda Sarı-Lacivertliler, forvet transferi adına alternatifini İngiltere'de buldu. Fenerbahçe, bir süredir transfer gündeminde yer alan Famara Diedhiou için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bristol Post'un haberine göre Lazio'nun Vedat Muriç için yaptığı görüşmeler Famara Diedhiou'nun Bristol City'deki geleceğini belirleyecek. İngiliz ekibiyle kontratının bitimine 1 sene kalan Diedhiou, Muriç'in Lazio'ya transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

Bristol City, Senegalli golcüsü için kontrat uzatma görüşmelerini sürdürse de henüz olumlu bir sonuç elde etmeyi başaramadı. 2017'de Angers'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri oyuncuyu önümüzdeki yaz bedava şekilde ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Bu doğrultuda Fenerbahçe ile görüşme yapmaya açık oldukları belirtiliyor. Diedhiou, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 1,89 boyundaki golcü oyuncu, aynı zamanda Senagal Milli Takımının da formasını giymekte.

Takımının üst üste ikinci sezonda da ligdeki en golcü oyuncusu olan Diedhiou, sezon sonunda da taraftarlarca sezonun en iyi oyuncusu olarak seçildi.

Eliasson için de temaslar sürüyor

Sarı-Lacivertliler'in kontratı önümüzdeki yaz bitecek bir başka Bristol City oyuncusu olan Niclas Eliasson için de girişimlerinin sürdüğü aktarılırken oyuncu ile Celtic ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtiliyor.