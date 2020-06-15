Kruse’nin yokluğunda, Rodrigues’in de formsuz olması hücumda tüm yükü Vedat Muriç’in omuzlarına yükledi. Fenerbahçe, Kayseri karşısında pozisyona girmekte zorlanırken, Emre ve Muriç’in oyuna dahil olması kısa sürede etkisini gösterdi.

Sarı- Lacivertliler 2 dakikada maçı çevirdi. Kosovalı forvet, tam hazır olmamasına rağmen Kayserispor önünde kalitesini konuşturmayı başardı. Muriç, yarınki rövanş öncesinde ise tamamen iyileşmiş durumda.

Artık hiçbir sorunu kalmayan 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe’yi finale sırtlamak için hazır. Başarılı forvet, Trabzon’daki ilk mücadelede ağları sarsarak skoru 2-1’e getirmiş ve takımının umutlarını korumasını sağlamıştı. Vedat Muriç bu kez atacağı gollerle Fenerbahçe’yi finale çıkarmaya kararlı.