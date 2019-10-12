Ali Koç, 3 Haziran 2018’de başkan seçildiğinde önceliklerinin, kulübün mali yapısını düzeltmek olduğunu söylemişti. Başkan, hemen her konuşmasında ekonomik anlamda ne kadar zor durumda olduklarını anlatmıştı.

Ali Koç bunu aşmak için cebinden para verdi. ‘Kurtuluş savaşı’ olarak tanımlanan Fener Ol kampanyası hayata geçirildi. Birçok yeni sponsorluk anlaşması imzalandı, borçlar yapılandırıldı, transferlerde daha ekonomik oyunculara yönelinerek maaş bütçesi aşağıya çekildi.

Beşiktaş zarar etti

Fenerbahçe’nin aldığı bu önlemler, sadece 1 senede inanılmaz bir etki gösterdi. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz yıl 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 342 milyon 522 bin 202 TL zarar etmişti.

Bu senenin aynı döneminde ise 82 milyon 648 bin 019 TL kâr açıkladı! Ezeli rakiplerden Galatasaray da 79.6 milyon TL kâr yaparken, mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş 66 milyon 782 bin TL zarar etti.