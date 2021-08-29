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Fenerbahçe'de Morita transferi suya düştü

Fenerbahçe'ye Hidemasa Morita'dan kötü haber. Sarı lacivertli kulübün transfer etmek istediği Japon futbolcunun satışına Santa Clara'nın Türk hissedarı ve baskanı İsmail Uzun tarafından izin verilmedi.

29 Ağustos 2021, Pazar 23:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Morita transferi suya düştü

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe 'de Hidemasa Morita transferi zora girdi. 

Portekiz ekibi Santa Clara'nın Türk hissedarı ve baskanı İsmail Uzun, Japon futbolcuyu sarı lacivertli kulübe satmaktan vazgeçti. Uzun'un Ligde güçlü ve iddialı bir kadro için Morita’yı takımda tutmaya karar verdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe’nin Hidemasa Morita transferi büyük ölçüde 


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9 maçta 1 gol attı

Vitor Pereira'nın ısrarla takımında görmek istediği Morita, Ocak 2021'de geldiği Santa Clara'da 9 maçta 1 gol kaydetti.

Yakup Çınar / Fanatik Özel

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