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Fenerbahçe'de Moriba harekatı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bonservisi Leipzig’de bulunan Ilaix Moriba için harekete geçti.

01 Mayıs 2022, Pazar 12:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Moriba harekatı

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor. Fenerbahçe Moriba'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 19 yaşındaki Gineli merkez orta saha bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maçtı çıktı. Moriba, Barcelona'dan yetişti. Merkez orta sahada görev yapan ve ve 1.85 boyunda olan Moriba'nin piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. (Takvim9

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