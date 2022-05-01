Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Ilaix Moriba ile ilgileniyor. Fenerbahçe Moriba'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 19 yaşındaki Gineli merkez orta saha bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 10 maçtı çıktı. Moriba, Barcelona'dan yetişti. Merkez orta sahada görev yapan ve ve 1.85 boyunda olan Moriba'nin piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. (Takvim9