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Fenerbahçe'de moralsiz moral yemeği! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe'de yönetim, teknik ekip ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi Başkan Ali Koç ve teknik patron Ersun Yanal’ın son derece durgun bir halde olmaları ise dikkat çekti.

28 Şubat 2020, Cuma 07:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de moralsiz moral yemeği! Ali Koç ve Ersun Yanal...

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray’a mağlup olan futbol takımına destek vermek için harekete geçti. Koç ve ekibi, oyuncularla moral-motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Amaç moral vermek olsa da özellikle Ali Koç ve Ersun Yanal’ın son derece durgun bir halde olmaları dikkat çekti. Burada yapılan konuşmada, Antalyaspor maçıyla başlayacak galibiyet serisinin işleri yola koyabileceği belirtildi.

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