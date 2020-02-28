Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray’a mağlup olan futbol takımına destek vermek için harekete geçti. Koç ve ekibi, oyuncularla moral-motivasyon yemeğinde bir araya geldi.

Amaç moral vermek olsa da özellikle Ali Koç ve Ersun Yanal’ın son derece durgun bir halde olmaları dikkat çekti. Burada yapılan konuşmada, Antalyaspor maçıyla başlayacak galibiyet serisinin işleri yola koyabileceği belirtildi.



