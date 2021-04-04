Süper Lig'de yarın sahasında Denizlispor'la karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de morallerin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Denizli mücadelesi öncesi A Milli Takım'da Nazım ile birlikte rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci, idmanlardaki performansıyla teknik heyete 'Hazırım' mesajını gönderdi. 3-4 gündür takımla birlikte antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'de de bir sıkıntı bulunmuyor ve sağ bekteki yerini alması bekleniyor.

5 futbolcu olmayacak

Kadıköy'deki mücadelede Nazım'la birlikte henüz hazır olmayan Mesut Özil, Diego Perotti, ameliyat olan Sadık ve rahatsızlığı bulunan Papiss Cisse'nin de forma giymeyeceği öğrenildi. Orta sahada büyük bir rekabetin yaşandığı Sarı-Lacivertliler'de, Ay-Yıldızlılar'dan formda dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo'nun yeri garanti gibi gözüküyor. Bu ikilinin dışında İrfan Can, Pelkas ve Mert Hakan, orta sahada forma savaşı içinde yer alıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu ise kesin kararını bugünkü taktik idmandan sonra verecek.