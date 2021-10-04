Fenerbahçe ’nin Güney Koreli stoperi, Kasımpaşa karşısında da savunmada çok etkiliydi. 2 hava topu alıp, girdiği 4 ikili mücadelenin 3’ünü kazanan Kim, yüzde 89 pas isabetiyle oynadı

Sarı-Lacivertliler’in Çin’den kadrosuna kattığı Min-Jae Kim, üst üste 8. maçında da 90 dakika oynadı. Ligde 6 haftadır fire vermeden sahada yer alan Kim, UEFA Avrupa Ligi’nde de Frankfurt ve Olympiakos karşılaşmalarında 90’ar dakika forma giymişti. Vitor Pereira’nın savunmada vazgeçilmezi olan Kim, Kasımpaşa karşısında yine çok etkili bir performans gösterdi. 2 hava topu alıp, girdiği 4 ikili mücadelenin 3’ünü kazanan 24 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda yüzde 89 başarılı pas isabeti yakaladı. Kim, rakip yarı sahada ise yüzde 100 isabetine ulaştı. Kim, 2 pas arası yaparken, 2 kez de topu uzaklaştırdı.







