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Fenerbahçe'de Min-jae Kim seferberliği

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Min-jae Kim, Güney Kore’nin Suriye’yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı. Yıldız futbolcu, bugün de Milli forma ile İran’a karşı sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Kim’in mücadelenin ardından Tahran’dan direkt İstanbul’a gelmesi için çalışıyor.

12 Ekim 2021, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Min-jae Kim seferberliği

Başarılı savunmacı, Güney Kore’nin Suriye’yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı. Min-jae Kim, bugün de Milli forma ile İran’a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Kim’in mücadelenin ardından Tahran’dan direkt İstanbul’a gelmesi için çalışıyor.

Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul’e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak.


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