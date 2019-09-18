Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini önceki akşam Spor Toto Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor karşısında alıken, milli takımlarından kahraman olarak dönen; Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Vedat Muriç tel tel döküldü.

Yıldız oyuncular, 3-1 yenildikleri karşılaşmada beklenenin altında kalırlarken, teknik direktör Ersun Yanal da bu performanslar sebebiyle hayal kırıklığına uğradı.

Türkiye formasıyla Ozan Tufan, Andorra ve Moldova karşındaki etkili performansıyla dikkat çekmişti. Kırmızı-Beyazlılar’la Deniz Türüç, Moldova karşılaşmasında attığı frikik golüyle göz kamaştırmıştı. Vedat Muriç de Kosova’yla Çekya’ya 1 gol atmış ve İngiltere karşısında da rakip fileleri bir kez sarsmış ve 2 de asist yapmıştı.