Fenerbahçe başarı için özüne döndü. Sarılacivertli yönetim, futbol şubesini, takımı ve camiayı bilen isimlere teslim etti. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'e damgasını vurduğu ve 2001- 17 yılları arasında 6 şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda futbolcu olarak görev yapan isimlere idari ve teknik heyette görev verildi. Takımın başına getirilen Erol Bulut, milenyum olarak anılan 2000'e bir yıl kala sarı-lacivertlilere veda etse de 1995-96 sezonunda şampiyonluk golünün asistini yaparak, taraftarın hafızasında kendine önemli bir yer edinmişti.

İŞTE SAHA KENARINDAKİ O İSİMLER

EMRE BELÖZOĞLU: Fenerbahçe formasını ilk kez 2008 yılında giydi. İki kez ayrılık yaşasa da 2020 yılında bu formayla futbolu bırakıp sportif direktörlük görevine getirildi.

SELÇUK ŞAHİN: 12 yıl Fenerbahçe forması giydi. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da futbolu bıraktı. İdari koordinatörlük görevine atandı.

VOLKAN DEMİREL: 17 yıl F.Bahçe kalesini koruduktan sonra Ersun Yanal döneminde teknik heyetle staja başladı. Şu an yardımcı antrenör.

MEHMET AURELIO: 2003-08 yılları arasında F.Bahçe forması giydi. Yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor.

MEHMET YOZGATLI: 2004-07 arasında F.Bahçe'de oynadı. Erol Bulut'un yardımcısı olarak Alanyaspor'dan transfer oldu.

KEMAL ASLAN: Bu projenin ilk hamlesiydi. Dereağzı'nda gençlere mentörlük yaparak işe başladı.

SEMİH ŞENTÜRK: Sarı-lacivertlilerin eski nöbetçi golcüsü, Futbol Akademisi'ne antrenör oldu.

SELÇUK ŞAHİN: MAKAM DEĞİL GURUR!

A Takım İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, eski takım arkadaşlarıyla birlikte F.Bahçe'ye hizmetin büyük gurur olduğunu belirtip şunları söyledi: "Mevki ve makamın önemi yok. F.Bahçe'ye hizmet etmek büyük gurur. Bu kulübün ne kadar büyük, olduğunu oyunculara işlemeye çalışıyoruz. Emre (Belözoğlu) kafasındaki yapıyı başarırsa bu kulüp sınıf atlayacaktır." (Sabah)