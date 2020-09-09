Fenerbahçeli Miha Zajc için Avrupa'dan iki takımdan daha resmi teklif geldi. Belçika Ligi ekiplerinden Gent ve İtalya Serie A takımlarından Genoa, Sloven oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz günlerde Zajc'ı Fenerbahçe'den isteyen Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile yapılan görüşmelerden şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki planlamasında yer almayan 26 yaşındaki oyuncu ise tercihini İtalya'dan yana kullanmak istiyor.

Bir süredir menajerinin kulüp aradığı Miha Zajc'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Sarı lacivertli formayla geçen sezon 17 resmi maça çıkan Sloven oyuncu, 2 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

TRT Spor







