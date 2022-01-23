Zajc, 18. dakikadan Enner Valencia'nın soldan ortasında takımının ilk şut denemesinde topu ağlara gönderdi. Süper Lig 'de bu sezonki 4. golüne ulaşan Slovak orta sahanın Kanarya'daki ilk iki sezonunda toplamda 3 golü vardı. Ayrıca bu sezonki ilk 3 golünü ceza sahası dışında atan 27 yaşındaki futbolcu, ilk kez ceza sahası içerinde fileleri havalandırdı. 79'da yerini Sosa'ya bırakan Zajc ayrıca 2018-19 sezonundan sonra ilk kez 4 gole ulaştı. O sezon toplamda 37 maçta 7 gol kaydetmişti.

"Savaşmaya devam etmeliyiz"

Kanarya'daki ilk iki sezonunda toplamda 3 gol atan ancak bu sezon toplamda 4. golüne ulaşan Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda 1 ya da 2 gol daha atabilirdik. İkinci yarı iyi değildik ama mücadele etmeyi bırakmadık. Sonuç itibariyle maç 1-1 bitti ve bundan dolayı mutlu değiliz. Savaşmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.