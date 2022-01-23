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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın en iyi sezonu

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirdikten sonra bu sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Miha Zajc, Sivasspor karşılaşmasında etkili bir oyun ortaya koydu.

23 Ocak 2022, Pazar 07:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın en iyi sezonu

Zajc, 18. dakikadan Enner Valencia'nın soldan ortasında takımının ilk şut denemesinde topu ağlara gönderdi. Süper Lig 'de bu sezonki 4. golüne ulaşan Slovak orta sahanın Kanarya'daki ilk iki sezonunda toplamda 3 golü vardı. Ayrıca bu sezonki ilk 3 golünü ceza sahası dışında atan 27 yaşındaki futbolcu, ilk kez ceza sahası içerinde fileleri havalandırdı. 79'da yerini Sosa'ya bırakan Zajc ayrıca 2018-19 sezonundan sonra ilk kez 4 gole ulaştı. O sezon toplamda 37 maçta 7 gol kaydetmişti.

"Savaşmaya devam etmeliyiz"

Kanarya'daki ilk iki sezonunda toplamda 3 gol atan ancak bu sezon toplamda 4. golüne ulaşan Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda 1 ya da 2 gol daha atabilirdik. İkinci yarı iyi değildik ama mücadele etmeyi bırakmadık. Sonuç itibariyle maç 1-1 bitti ve bundan dolayı mutlu değiliz. Savaşmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

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