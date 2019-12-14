Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında takıma katılan ancak bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Miha Zajc sakatlandı.

Sloven hücumcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun

Kulüpten yapılan sakatlık açıklamasında şöyle denilmişti:

Hasan Ali Kaldırım

Bu sabah antrenmanda ayağının altında ağrı hissetmiş yapılan muayene ve tetkikler sonuçunda plantar fasia da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır.

Miha Zajc

Bu sabah antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.

Her iki sporcunun da tedavisine başlanılmıştır.

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