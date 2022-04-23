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Fenerbahçe'de Miguel Crespo ameliyat oldu

Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Miguel Crespo bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edildiği açıklandı.

23 Nisan 2022, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo ameliyat oldu

Fenerbahçe 'de, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Miguel Crespo bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edildiği açıklandı. 

Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcunun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlandığı aktarıldı. 


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