Fenerbahçe , ligde 4 maçta 1 puan alarak gittiği Galatasaray deplasmanında çok kritik bir zafere imza atmıştı. Derbide 3 puanı getiren isim, 71. dakikada oyuna dahil olup uzatmalarda harika bir gole imza atan Miguel Crespo olmuştu. Portekizli oyuncu, UEFA listesinde yer almadığı için Olympiakos maçında oynayamadı. Ancak Vitor Pereira, cezalı Mert Hakan’ın yokluğunda vatandaşını bugün ilk 11’de görevlendirmeyi planlıyor.

Crespo’nun orta sahanın merkezinde Sosa ile birlikte oynaması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ligde en son 17 Ekim’de oynanan ve 3-1 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde sahaya 11’de çıkmıştı. Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Luiz Gustavo da bu akşam kadroya dönüyor. Maç eksiği bulunan tecrübeli futbolcunun mücadeleye kulübede başlayıp ilerleyen dakikalarda süre alması muhtemel.