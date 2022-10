Michy Batshuayi şova devam ediyor... Transferin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı forvet, Fenerbahçe ’ye çabuk alıştı; kalitesini kısa zamanda ispatladı. UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki 6 maçın 3’ünde fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, ligde ise son 4 maçın 3’ünde gol sevinci yaşadı. Karagümrük ve Ankaragücü ağlarını birer kez sarstıktan sonra Başakşehir mücadelesini boş geçen Batshuayi, İstanbulspor karşısında yeniden başladı. 11’de görev alan Batshuayi, ilk golü penaltıdan attı. Başarılı futbolcu ikinci yarıda ise İrfan Can’ın ortasında kafa vuruşuyla cezayı kesti.

Hepsini kazandılar

Batshuayi, son bölümlerde de önce Valenica’ya asist yaptı, ardından onun pasında 5. golü attı. Fenerbahçe, bu sezon Batshuayi’nin gol attığı 6 resmi maçı kazandı. Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz yıl kiralık oynadığı Beşiktaş ’ta toplam 42 mücadeleye çıkarken, 14 gol, 5 asistlik performans göstermişti.

'Jesus'u polis olarak görüyorum'

Gecenin kahramanı Batshuayi, karşılaşma sonrası şunları söyledi: Goller için çok mutluyum. Her şey çok güzel. Gol atmak ve asist yapmak güzel bir his ama en önemlisi bunları yaparak galibiyeti getirmek. Ben eğlenceyi seven biriyim. Çalışmak gerekiyorsa da en iyi şekilde çalışırım. Yoksa Jesus hocam beni mahvedebilir! Onu bir polis olarak görüyorum. Çok katı biri. Her şeyin mükemmel olmasını istiyor.









Penaltılarda tam isabet

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig ’deki 6. penaltısını İstanbulspor maçında kazandı. Ferdi’nin açtığı ortada rakibin eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktayı gösterirken, Batshuayi vuruşu gole çevirdi. Fenerbahçe’de penaltılarda 4 kez topun başına geçen Valenica, 4 atışı da gol yaparken, diğer goller Joao Pedro ve Batshuayi’den geldi. Kanarya, bu sezon ligde en çok penaltı kazanan takım durumunda.

Enner Valencia yine attı

Valencia 66. dakikada oyuna girdi, yine farkını gösterdi. Ekvadorlu forvet, 86’da Batshuayi’nin asistinde golü attı. 2 dakika sonra ise Batshuayi’ye asist yaptı. 10 lig maçında 11 golü bulunan Valencia, krallık yarışında zirvede bulunuyor. Aynı zamanda 5 asisti olan tecrübeli futbolcu, gol pası sıralamasında da Caner Erkin’in (6 asist) ardından ikinci sırada yer alıyor.