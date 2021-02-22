Uzun yıllardır Sarı-Lacivertli taraftarların rüyasını süsleyen Mesut Özil transferi, yönetimin uzun uğraşları ve yıldız oyuncunun da fedakârlıkları sonucunda devre arasında gerçekleşmişti. Bu transfer tüm dünyada yankı uyandırırken, gözler de artık tecrübeli oyuncuya çevrilmişti. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağlaması beklenen 32 yaşındaki oyuncu henüz o istenen seviyeye gelemedi.

Fiziksel olarak topluyor

Karagümrük sınavının ardından dün de Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Mesut fiziksel açıdan yavaş yavaş form tutsa da performansıyla bekleneni veremedi. Sarı-Kırmızılılar'ın sert savunma anlayışı karşısında etkisiz kalan dünyaca ünlü yıldız çok mücadele etse de Kanarya'nın mağlubiyetine çare olamadı.

Atakları yönlendiremedi

Girdiği 8 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabilen deneyimli orta saha, 7 orta denemesinin 5'inde de başarısız oldu. 90 dakika boyunca rakip kaleye sadece tek bir şut çeken onda da isabet bulamayan Mesut takımının ataklarını yönlendirmekte de bir hayli zorlandı.

Kampanya başlatılmıştı

Sarı-Lacivertli yönetim, Mesut transferi sonrasında mali anlamda camiadan destek istemişti. Bu doğrultuda da Ali Koç ve kurmayları, 'Fener ol' kampanyasından yola çıkarak 'Mesut Ol' kampanyasını başlatmıştı.

3'ünde de kaybettiler

Mesut'un görev yaptığı 5 maçın 3'ünde Fenerbahçe kazanamadı... Kanarya, Hatay ve Karagümrük engellerini 2-1'lik skorlarla aşsa da Galatasaray'a 1-0, Başakşehir'e 2-1 ve son olarak da dün Göztepe'ye yine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ortalara isyan etti

Pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe, yine ortalara yöneldi. Sarı-Lacivertliler 90 dakika boyunca 36 orta denemesinde bulundu. Arkadaşlarının bu tutumu, Mesut Özil’i isyan ettirdi. Yıldız futbolcu, maçın son bölümlerinde peş peşe ceza sahasına gönderilen toplar sonrasında, “Neden sürekli orta açıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Mesut, bu isyanını kulübeyle de paylaştı.

5 maçta gole katkısı yok

Ligdeki Hatay maçının son 13 dakikasında forma giyerek ilk kez Sarı-Lacivertliler için sahaya çıkan Mesut sonraki hafta Galatasaray derbisinde de son 27 dakikada sahne almıştı. Yıldız oyuncu kupada Başakşehir karşısında uzatmalar dahil 75 dakika sahada kalırken, geçen hafta Karagümrük dün de Göztepe sınavlarına 11'de başladı. Ancak Mesut bu 5 karşılaşmada da gol veya asist katkısı yapamadı.