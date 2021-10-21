Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya şok tepki! Çılgına döndü, su şişelerini tekmeledi!
Fenerbahçe son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçının 65. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Kenara söylenerek geldiği gözlenen Özil, yedek kulübesinde bulunan su şişelerini tekmeledi.
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe 'de son dakika gelişmesi... Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisinde düşen yıldız solak, kenara söylenerek geldi. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bıraktı.
Su şişelerini tekmeledi
Kızgınlığı yüzünden okunan Özil, yedek kulübesinde bulunan su şişelerini tekmeledi. Milli aradan önce oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına yedek başlayan Mesut Özil, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayınca yeleğini çıkartıp Pereira’nın önüne fırlatmıştı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Özil, 3 gol 1 asistle oynarken toplam 574 dakika sahada kaldı.