Fenerbahçe ’nin dünyaca ünlü yıldızı, özellikle son haftalarda performansıyla değil, saha kenarında yaptıklarıyla gündeme geldi. Kasımpaşa karşısında oyuna alınmayınca yeleğini Pereira’nın önüne atan Mesut, Antwerp mücadelesinde ise oyundan alınınca su şişelerini tekmeledi. Tecrübeli oyuncu, artık bu olayları arkasında bırakıp yeniden saha içinde yaptıklarıyla konuşulmak istiyor. Mesut Özil, cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde de taraftarlara umut dolu mesajlar gönderdi.

‘Asla pes etmeyiz’

Yıldız orta saha oyuncusu, son haftalarda 12. adamı üzdüklerini belirterek, “Yeniden onları mutlu etmek bizim elimizde. Bunun farkındayız. Konyaspor maçı ile birlikte büyük bir çıkış yapacağımıza inanıyoruz. Henüz ligin çok başındayız. Asla pes etmeye niyetimiz yok. Şampiyonluk için verdiğimiz savaşı sonuna kadar devam ettirip, sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağız” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun