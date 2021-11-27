Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Olympiakos ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile tamamladı.