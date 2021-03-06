Fenerbahçe Gustavo ile sevindi ancak Mesut Özil’den gelen haberle de üzüldü. Antalyaspor maçında Fredy’nin darbesiyle sol ayak bileği dönen dünyaca ünlü futbolcu sedyeyle kenara gelmiş ve hemen hastaneye götürülmüştü. Çekilen MR sonucunda bilek bağlarında kısmi yırtık ile kemikte yoğun ödem tespit edildi. Kâbus senaryosu olan kemikte kırığa rastlanmaması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Buna rağmen Mesut Özil’in iyileşmesinin 6 haftayı bulabileceği kaydedildi.





Önemli maçları kaçıracak

Mesut’un sakatlığı sürecinde Milli araya girilecek olması bir avantaj. Yine de yıldız futbolcu ligde önemli maçları kaçıracak. Fenerbahçe, Milli maç haftasına kadar Konyaspor (d), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (d) karşılaşmalarını oynayacak. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçlarda sahaya çıkma şansı yok. Ayrıca 5 Nisan’daki Denizli ve 8 Nisan’daki Yeni Malatya (d)karşılaşmasında oynama ihtimali de çok düşük görünüyor. Mesut Özil’in tedavisi beklenenden iyi giderse, 12 Nisan’da Kadıköy’de oynanacak Gaziantep maçında sahadaki yerini alabilir.





Mesut’un kaçırması muhtemel maçlar

Hafta Rakip

29. Konyaspor (d)

30. Gençlerbirliği

31. Beşiktaş (d)

32. Denizlispor

33. Yeni Malatya (d)

34. Gaziantep







