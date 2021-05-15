Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku!

Ocak ayında geldiği Sarı-Lacivertliler’de form tutmaya başladığı dönemde sakatlanan ve 8 karşılaşmada forma giyemeyen dünya yıldızı son 4 mücadelede ilk 11'de başlamıştı. Ancak Mesut ağrıları geçmediği için bugünkü maçın kadrosuna alınmadı. Yıldız oyuncu geçen hafta 2-1 kaybedilen Sivas maçında bu sezon ilk kez gol pası vermiş, 90+3'te Cisse'ye asist yapmıştı. Kanarya'nın deplasman kafilesinde cezalı olan Gökhan Gönül'ün yanısıra, sakatlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Perotti ve Sadık da yer almadı.