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Fenerbahçe'de Mesut Özil siftah yaptı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Sivasspor karşılaşması sonrasında ilk 11'deki ilk sınavına Giresunspor karşısında çıktı.

24 Eylül 2021, Cuma 08:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil siftah yaptı

Mesut, karşılaşmanın ilk yarısında etkisiz bir görüntü sergilerken, ikinci yarıda kalitesini gösterdi. Tecrübeli futbolcu, dakikalar 64'ü gösterdiğinde konuk ekibin yaptığı hata sonrasında kapılan topla hareketlenen Berisha'nın pasında ceza sahasındaydı. Burada topla buluşan Mesut, soğukkanlı bir vuruşla hem Onurcan'ı hem de savunmayı çaresiz bırakarak, golünü attı.

Fenerbahçe 'deki ilk gollerini bu sezon Adana Demirspor ve Frankfurt deplasmanlarında atan 32 yaşındaki oyuncu, böylece Sarı-Lacivertli formayla Kadıköy'de ilk kez ağları havalandırmayı başardı.

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