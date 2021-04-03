Devre arasında dünya çapında ilgi uyandıran bir transferle Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil yeni takımıyla forma tutmaya başladığı dönemde ciddi bir sakatlık geçirmişti. Yıldız oyuncu, 4. Mart'ta oynanan Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalya maçında, Fredy ile girdiği ikili mücadelede sol ayak bileğinden sakatlanmıştı. Aldığı darbe sonrası Mesut sahayı sedyeyle terketmek zorunda kalmıştı. Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem nedeniyle bir süre koltuk değneği kullanan Mesut tedavisinin ardından çalışmalara başladı. Bir süredir salonda kendisine verilen programı uygulayan yıldız oyuncu, bir aylık aranın ardından dün sahalara geri döndü. Akşam antrenmanında takım ile birlikte sahaya çıkan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı arkadaşlarından ayrı olarak koşu yaptı. Mesut bir süre daha bu şekilde çalışmalarına devam edecek, sağlık durumuna göre takım idmanlarına katılacak.