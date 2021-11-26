Galatasaray derbisinin yıldızı Mesut Özil, bu karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanmıştı.33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bileğinde şişlik meydana gelince Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

İstanbul’da kalan Mesut’un tedavisine hemen başlandı. Tercübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir’deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.