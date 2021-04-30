4 Mart'ta Kadıköy'deki Antalyaspor karşılaşmasında Fredy ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Mesut'un, Başakşehir ya da Kasımpaşa maçlarında kadroya girmesi bekleniyordu. Ancak bu karşılaşmalarda takıma alınmayan Türk asıllı Alman oyuncu, Alanya maçında İrfan Can'ın yokluğunda sağ kanatta görev yaptı. Başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu ikinci yarıda yorulunca 64'te kenara alındı ve yerine de Bright Osayi-Samuel sahaya sürüldü.