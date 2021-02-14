Fenerbahçe'nin, Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, yeni takımıyla ilk 11'deki ilk karşılaşmasına Karagümrük karşısında çıktı. Tecrübeli futbolcunun bundan önce kariyerinde ilk 11'de çıktığı son mücadele, 7 Mart 2020'da Arsenal'in, West Ham United'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaydı. Karşılaşmaya forvet arkasında başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Jose Sosa ile birlikte Kanarya'nın oyununu yönlendiren isimdi. Galatasaray maçında duran toplardaki etkinliğiyle ön plana çıkan ve Ozan'a yaptığı asist VAR kararıyla iptal edilen Mesut, 19'da sağ çaprazdan serbest vuruşu kullandı. Savunmaya çarpan topta Thiam, kale önünde golünü attı.









Yüzde 96.1 isabet...

39. dakikada şutu da defansa çarpan yıldız oyuncu, ayağına gelen topları çok akıllı şekilde kullandı. 69. dakikadaki frikik vuruşu, az farkla auta çıkan Mesut, 82. dakikada ise yerini Mert Hakan'a bırakırken, 60 kez topla buluştu. Deneyimli futbolcu, kullandığı 51 pasın ise 49'unda hedefi bulurken, önümüzdeki maçlarda da artık ilk 11'in değişmez isimleri arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.





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