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Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroya alınmadı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

18 Nisan 2021, Pazar 19:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil kadroya alınmadı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.

4 eksik

Fenerbahçe’de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.

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