Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.

4 eksik

Fenerbahçe’de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.



