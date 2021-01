Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Hayali kurulan ve yıllardır Fenerbahçe formasını ne zaman giyeceği büyük merak konusu olan Mesut Özil artık resmen Sarı Lacivertli camia için ter dökecek. Pazar günü transferi resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil imzayı attı. 32 yaşındaki süperstar kendisini 3.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil önemli açıklamalarda bulundu.





Ali Koç: Mesut, sık sık Fenerbahçeliliğini birçok kez dile getirdi

İlk olarak sözü alan isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı, "Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanarak herkese hoşgeldin dedi.









İşte Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır. Fenerbahçe'nin Mesut'la, Mesut'un Fenerbahçe ile birlikteliği nasıl oldu. Size açıklayayım."

"Sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi. Biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz. 7 Haziran 2019... O gün sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' dedi."





İmzalar nasıl atıldı? Ali Koç aktardı

"Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim."

"Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

"Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor."

Arsene Wenger detayı

"O dönemlerde bu soru geldiğinde 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse çok güzel olur' demiştim. O günlerde Londra'ya gittik; yöneticiler, ben ve Acun, farklı zamanlarda yola çıktık ki çok belli olmasın diye. Arsene Wenger'den o kadar olumlu dönüş aldım ki... Sayın Wenger'i, Erol Bulut hocayla görüştürdüm. O da Mesut hakkındaki sorularını sordu. Faydalı bir görüşme oldu."

"Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, oturduk. Orada bir şey dikkatimi çekti. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti ve bunun için kesinlikle maddi konuları dert etmeyeceğini söyledi. Daha düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi."









Acun Ilıcalı'ya teşekkür

"Mesut Özil'e Fenerbahçe'den çok daha iyi teklifler vardı ancak Özil'in Fenerbahçeli oluşu, Acun Iıcalı'nın Özil ile olan ilişkisi, Acun Ilıcalı'nın Exxen projesi... Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı'nın çok büyük bir payı vardır, kendisine çok teşekkür ediyorum"

"Mesut kariyeri dünyaya mal olmuş bir yıldız. Dünya Kupası kazanmış bir oyuncu. Real Madrid en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Dünya futbolunun son 10 yılında adından söz ettiren Mesut, Fenerbahçe'mize kavuştu. Mesut için bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum."

"Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye bağlılığını bilmeyenler gelmez, gelemez dediler. Biz bir gün Mesut'un buraya geleceğini biliyorduk. Bu konuda titizlikle çalıştık ve gerçekten iyi bir iş ortaya çıkardık."

'Fener Ol' açıklaması

"Biz Mesut için yeni bir kampanya başlatmadık. Fener Ol'un adını değiştirdik. Bu coşkulu süreçte yine Fenerbahçe'nin yanında olan taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesut transferinden duyduğu mutluluğun ifadesidir. Smsler çeyrek milyona ulaştı."

10 numaralı formayı alacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in yazın Samatta'nın da izni ile 10 numaralı formayı alacağını açıkladı. Forma açıklaması yaparken Ali Koç,"Mesut Özil bu sezon 67 numaralı formayı giyecek. Ben 1967 doğumluyum, o yüzden bu numarayı seçti sandım. Oysa Zonguldak'ın plakasıymış." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli

Başkan Ali Koç'un ardından konuşmaya devam eden isim Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu imza töreninde, "Mesut, insani değerleri, mütevazı duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla bütün gençlere örnek olabilecek biri. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu açıklamalarında "Bizim çok iyi bir takımımız ve çok iyi bir hocamız var. Mesut'la birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Tüm Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Ailemize hoş geldin Mesut." sözlerini söyledi.

Mesut Özil: Çok mutluyum

Emre Belözoğlu'nun ardından sözü Mesut Özil aldı. Sarı Lacivertli takımın yeni yıldızın imza töreninde bir hayli mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için bir hayaldi, benim için bir rüyaydı. İnanıyorum Fenerbahçe'ye. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

Soru cevap kısmı

-Seni kim Fenerbahçeli yaptı?

Mesut Özil: Beni Fenerbahçeli yapan, aslında benim. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım.

-Rıdvan Dilmen ve Okocha'yı çok beğendiğini söylemişti, kimi şu anda beğeniyor?

Mesut Özil: Aynı pozisyonda da oynadığım için Pelkas'ı beğeniyorum.

-Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayacağına inanıyor mu?

Mesut Özil: Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız.

-Baskı hissediyor musun?

Mesut Özil: Bir futbolcunun üstünde her zaman baskı vardır. Ben her zaman büyük kulüpler için oynadım, Fenerbahçe'de de üstümde baskı olacağını biliyorum. Fenerbahçe, benim için farklı. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak.

-Türkiye'ye geldin. Şu anda neler hissediyorsun? Bir eve gelme hissi var mı sende?

Mesut Özil: Çok gurur verici. Sabırsızlıkla bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımla antrenman yapıp, en kısa sürede sahada olacağım. Çok duyguluyum. Çocukluğumda her zaman hayal ettiğim bir şeydi. Hayırlısı olsun.

-Bu transferlerin devamı gelecek mi? Büyük yıldızlar tekrardan gelmeye devam edecek mi?

Ali Koç: Çok iyi bir futbolcuyu transfer ettik. Fenerbahçe'nin büyük yıldızları getirme potansiyelini göstermesi ileride başka kapıları açacaktır. Fransa ve İspanya'nın gol krallarını buraya getirmiştik, bugün bunu yapmaya kalksak tüm kulüplerin bir araya gelmesi lazım. Kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz.

-Türkiye'ye sadece lokal başarılar için gelmedi diye tahmin ediyorum. Bu konuda neler konuşuldu?

Mesut Özil: Biz futbolcular olarak hedef sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Umarım bu sezon ligi kazanırız ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için savaşırız.

-Bir gün Bundesliga'ya geri dönme ihtimaliniz var mı?

Mesut Özil: Yok.

-Keşke dediğin bir şey var mı?

Mesut Özil: Keşke daha erken olsaymış diyorum.

-Ne zaman sahada göreceğiz seni?

Mesut Özil: Tam zaman veremeyeceğim ama inşallah en kısa zamanda oynayacağım.

-Türkiye'ye geldiğinde ilk izlenimin nasıl oldu?

Mesut Özil: Türkiye'ye eskiden geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum, olmuyordu. Fenerbahçe oyuncusu olarak, inşallah o güzel sahada güzel performanslar sergileyeceğiz. Çok mutluyum.

-Schalke antrenmanına Fenerbahçe formasıyla gittiği için takımdan ayrıldığı doğru mu?

Mesut Özil: Eski kulübüme saygısızlık olurdu, öyle bir durum yoktu.

-Cristian-Emre Belözoğlu-Alex üçlüsü mü, Gustavo-Ozan Tufan-Mesut Özil üçlüsü mü daha iyi?

Emre Belözoğlu: Çok zor soru sordun. Mesut benden daha iyi futbolcu ama ben de fena değildim tabii. Alex, Fenerbahçe tarihinin benim gönlümdeki en büyük futbolcusu. Samimice söyleyeyim, çok pozitif duygularla şu anki görevime soyundum. Fenerbahçelileri mutlu etmek için uyanıyoruz. Şu anki orta saha üçlüsünü daha önde görüyorum."

-Takım arkadaşlarınla antrenmana çıktığında ilk neler hissettin?

Mesut Özil: Arkadaşlarım beni çok güzel karşıladılar. Sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar.

-Burak Yılmaz'ın sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mesut Özil: Burak Yılmaz kardeşimize gelecek olursak, ona da başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder.





-Milli takım seçme döneminde neler yaşadın?

Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nı seçmem geçmiş bir olay. O dönem öyle karar vermiştik.

-Yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında sorun var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Ali Koç: Yayıncı kuruluş, önemsiyor ki burada olmamasına rağmen ajans bağlantısıyla gösteriyor. Demek ki bu kulübün bir değeri ve kıymeti var. Sorunlar giderilene kadar bu tutum devam edecektir, konuşularak çözülmeyecek sorun yoktur.

-Sana en çok heyecan veren Fenerbahçeli futbolcular kimler oldu.

Mesut Özil: En çok birlikte oynamak istediğim isimler Emre Belözğlu ve Alex.

Emre Belözoğlu: Ben de Mesut'la oynamayı çok isterdim.

-Almanya Milli Takımı'na geri dönem ihtimalin var mı?

Mesut Özil: Ben bir yola girmişken bir daha asla geri dönmem. Bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam. Kendilerine başarılar.

Basın ordusu

Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza törenine basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150’ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip edildi.





İmza töreni için hazırlanan platformun arka tarafında "Boğazın En Şanlı, Görkemli ve Cesur Spor Kulübü" yazan yazı dikkatlerden kaçmadı.

Ailesiyle geldi

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Mesut Özil ailesiyle beraber geldi. Özil, eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla birlikte tören alanına giriş yaparken, basın mensupları bu duruma yoğun ilgi gösterdi. Özil çocuğu ve eşiyle daha sonra basın mensuplarına poz verdi.