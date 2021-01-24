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Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk idmanına çıktı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Tecrübeli futbolcu, "Rüyam gerçek oldu Fenerbahçe için de benim içinde heyecanlıyım ilk defa sahada antrenman yapacağım" ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2021, Pazar 18:07 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk idmanına çıktı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut ve diğer futbolcular yıldız oyuncuyu alkışlayarak karşıladı. Erol Bulut Mesut Özil'i takım arkadaşlarına tanıtırken, "Mesut Özil'e yardımcı olmaya çalışın, o da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olsun!" sözlerini söyledi.

Mesut Özil takım arkadaşlarına, "Çok mutluyum geldiğim için. Gerçekten bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. Benim için gerçek oldu bugün. Çok uğraştık. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. Herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 


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