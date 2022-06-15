Geçtiğimiz sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ikinci önelemeden girm hakkı kazanan Sarı-lacivertliler,takımın başına getirdiği Jorge Jesus ile bugün yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk antrenmana ülke milli takımlarında mücadele eden futbolcuların yanı sıra sakat oyuncular Kim-Jae Min, Arda Güler ve Crespo'nun yanı sıra yönetimin cezasının sürdüğünü açıkladığı Mesut Özil ve Ozan Tufan da katılmadı.

Mesut'un olmama sebebi belli oldu

Mesut Özil'in kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gittiği ve önceden planlı olduğu için antrenmanda yer almadığı öğrenildi.