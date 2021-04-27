Fenerbahçe devre arasında yılın bombasını patlatarak Arsenal'de forma şansı bulamayan ve sezon sonunuda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

Alman asıllı Türk futbolcu, Topçular'da kalan yarım sezonluk sözleşmesinin feshedilmesi için İngiliz ekibiyle görüşmüş ve 6 aylık ücreti olan 6 milyon euronun belli bir kısmından feragat edip, sözleşmesini sonlandırarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Sarı lacivertliler, bu 6 aylık süre için Mesut'a hiçbir ücret ödemeyeceğini açıklamıştı. Yarım sezonluk parasının belli bir kısmını Arsenal sözleşme feshinde ödemişti.





GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DEN MAAŞ ALMAYA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yaptığı açıklamada belirttiği gibi yıldız futbolcu için yarım sezonluk ücret ödenmeyecek. Gelecek sezondan başlamak üzere her sene için Mesut Özil'e 3 milyon euroluk bir maaş ödenecek. Ayrıca Alman asıllı Türk futbolcu, 550 bin euro imza parası aldı.

Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana sarı lacivertli formayı sırtına 7 kez geçirdi. 418 dakikada görev yapan Mesut'un şu ana kadar takıma gol ya da asist olarak bir katkısı bulunmuyor.



