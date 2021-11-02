Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi
UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenman sürdürdü. Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 4.haftasında 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü.
Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz ve Mesut Özil, idmanı takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.