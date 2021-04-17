Son Gaziantep maçında orta sahada iyi bir uyum yakalayan teknik heyet, kalan haftalarda Özil’in de dahil olacağı bir plan kurmayı amaçlıyor.

Mesut Özil’i Almanya, Real Madrid ve Arsenal’deki başarılı olduğu mevkiide görevlendirmek isteyen teknik heyet, formül arıyor. Almanya Milli Takımı’nın her dönemini çok iyi takip eden Erdinç Sözer burada önemli rol oynuyor.

4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1 ve 4-4-2 gibi sistemler masada duruyor. Mesut Özil’in forvete daha yakın durabileceği bir 4-4-1-1 üzerinde de hesaplar yapılıyor. (Skorer)