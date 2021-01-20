Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferilyle ilgili haberler dünya medyasında önemli yer tutmaya devam ediyor. Alman Bild ve İspanyol As gazeteleri dün yıldız futbolcunun Türkiye’de kazanacağı paraya ilişkin haberler yayımladı. Transferi ilk günden beri yakından takip eden Bild, ‘Özil’in yeni dünyası’ başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı. Haberde Mesut Özil’in bu imza karşılığında yıllık 7,5 milyon Euro kazanacağını iddia edildi.

AS ise, Arsenal’den yılda 20 milyon Euro’ya yakın ücret alan Mesut Özil’in Fenerbahçe için kazancında büyük bir indirime gittiğini ve yıllık 4 milyon Euro karşılığında sarı lacivertli formayı giyeceği iddiasında bulundu. Ancak habere göre Mesut, garanti ücretinin yanı sıra bonuslar alacak. Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması halinde 32 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları halinde 250 bin Euro ödeyecek. Ayrıca, maç başına 25 bin Euro da alacak.

Mesut Özil ve Fenerbahçe Kulübü’ne yakın bir menajer ise oyuncunun yılda 7,5-8 milyon Euro maaş alacağını söylerken, imaj hakları gibi gelirlerle birlikte bu rakamın daha da artacağını ifade etti.









Falcao 7 milyon Euro

Gerek Bild ve As’ın gerekse menajerin öne sürdüğü rakamlar, Mesut Özil’in Türkiye’nin en çok kazanan futbolcusu olacağını gösteriyor. Halen bu unvan, Galatasaray’dan yılda 5 milyon Euro alan Falcao’ya ait. Kolombiyalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan bütün bonusları alırsa bile 7 milyon Euro’ya ulaşıyor.

Bu arada Mesut, Fenerbahçe’nin YouTube kanalından yayımlanan video ile Arsenal taraftarına veda etti. Mesut, “Hayatımda ilk kez taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm. Çok teşekkür ediyorum” dedi.





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