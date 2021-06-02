Fenerbahçe'de Mesut Özil çalışmalara başladı
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in kondisyon eksiği dikkat çekiyordu. Yeni sezon için iddialı bir şekilde hazırlanan tecrübeli futbolcu, fizik olarak da çok daha iyi bir dönem geçirmek istediği öğrenildi.
Devre arasında Arsenal'den alınan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sezonun son haftasında riske edilmemesi için forma giymemişti. Sezonun bitmesi sonrası ailesiyle birlikte tatil yapan Mesut'un, bireysel olarak çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Yeni dönemde Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyecek olan tecrübeli oyuncunun, fizik olarak da çok daha iyi bir dönem geçirmek istediği öğrenildi.