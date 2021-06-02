Devre arasında Arsenal'den alınan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sezonun son haftasında riske edilmemesi için forma giymemişti. Sezonun bitmesi sonrası ailesiyle birlikte tatil yapan Mesut'un, bireysel olarak çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Yeni dönemde Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyecek olan tecrübeli oyuncunun, fizik olarak da çok daha iyi bir dönem geçirmek istediği öğrenildi.





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