Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun gelecek sezon Sarı-Lacivertli ekipte devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, flaş bir gelişme yaşandı.

Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil'in menajeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcunun geleceğini konuşmak için Türkiye'ye geldi. Ancak Ali Koç'un yurt dışında olması sebebiyle görüşme henüz gerçekleşmedi. Toplantının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenirken, Mesut Özil ise Sarı-Lacivertliler'de devam etmek istiyor.

Geleceği Löw'e bağlı

Aktarılan bilgilere göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir. Eğer Alman teknik adam gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak. Ancak iddiaların aksine haberin detaylarına göre Löw'ün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması ihtimali olası gözükmüyor.

Yeni takımı

Eğer Mesut Özil, Fenerbahçe'de devam etmez ise yıldız futbolcunun Bundesliga'ya geri dönmeyeceği ve büyük olasılıkla MLS'te bir takıma transfer olacağı da iddialar arasında yer alıyor.



