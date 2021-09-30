Yıldız futbolcu, gribal enfeksiyon nedeniyle dünkü idmana çıkmadı .Mesut Özil'in oynama ihtimalinin bulunduğu, maç saatinde durumunun netleşeceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun görev yapamaması halinde Pelkas'ın sahada olması bekleniyor. Ayrıca İrfan, Sosa, Tisserand ve Nazım çalışmalara başlasa da bu akşam ki mücadelede riske edilmeyecek.



