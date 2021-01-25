Kimine göre imkansızdı, kimine göre onu bu yaşta Türkiye’ye getirmek mümkün değildi... Ancak ‘imkansız’ gerçek oldu. Mesut Özil önce Türkiye’ye geldi, milyonları ayağa kaldırdı. Transfer bitmişti ama herkes yapılacak resmi açıklamaya kilitlenmişti. Dün önce KAP bildirimi yapıldı. Ardından Sarı-Lacivertli milyonları heyecanlandıran haber geldi: Mesut Özil ilk idmanına çıkacak!

‘Rüyam gerçek oldu’

Dünyaca ünlü yıldız, saat 18.00’deki antrenmanda sahaya ilerlerken, FB TV canlı yayınla adım adım onu takip etti. Mesut, “Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada idman yapacağım. Hayırlı olsun, çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi, gerçek oldu. Çok uğraştık, Allah nasip etti, artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum” sözlerini sarf etti.

‘Benden iyi tanıyorsunuz!’

Mesut Özil’i sahada yeni arkadaşları ve teknik ekip heyecanla bekliyordu. Erol Bulut, takımı etrafına topladı. 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu, “Onu benden daha iyi tanıyorsunuz! Mesut Özil’e yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olsun” sözleriyle tanıttı. Ardından dünyaca ünlü futbolcu, 67 numaralı eşofmanlarıyla ilk idmanına çıktı.

Bonservis bedeli yok

Fenerbahçe, sabah saatlerinde Mesut Özil transferiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, dünyaca ünlü yıldız için Arsenal’a bonservis bedeli ödenmediği vurgulandı. Mesut ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, diğer transferlerde olduğu gibi 32 yaşındaki oyuncunun alacağı maaşı yine açıklamadı. İngiliz basınına göre ise Mesut Özil 3.5 yılda toplam 13 milyon Pound (132 milyon TL) kazanacak.

Yusuf Dursun



